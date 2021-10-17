Χαμός στο φινάλε του Λάτσιο-Ίντερ, αποβλήθηκε και έβαλε τα κλάματα ο Άντερσον

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Άναψαν τα αίματα μετά το τέλος του αγώνα της Λάτσιο με την Ίντερ στο «Ολίμπικο», με τον Φελίπε Άντερσον να αποβάλλεται και να ξεσπά σε κλάματα.

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