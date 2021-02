ΧΑΜΟΣ με Πικέ-Γκριεζμάν: Αντάλλαξαν απίστευτες βρισιές, σε ένταση όλη η Μπαρτσελόνα – ΒΙΝΤΕΟ η συνομιλία τους

Με το σκορ στο 1-1, τους Παριζιάνους να έχουν ισοφαρίσει απαντώντας άμεσα στο εύστοχο πέναλτι του Μέσι και την ομάδα του Ποτσετίνο να έχει ψυχολογία και αυτοπεποίηση στο χορτάρι, ο Πικέ ξέσπασε βλέποντας τους συμπαίκτες του να μην καταφέρνουν να κρατήσουν την μπάλα.

«Έλεος, ούτε μια γαμ^$#$%# κατοχή της μπάλας με ηρεμία, Γαμ@#%@».

Ο Γκριεζμάν που τον άκουσε – όπως και ο κόσμος μέσα από τα μικρόφωνα του γηπέδου λόγω και της απουσίας των οπαδών από τις εξέδρες – του είπε να ηρεμήσει, με τον Καταλανό αμυντικό να συνεχίζει: «Γαμ@#[email protected] Γκρίζι»!

Ο Γάλλος δεν άντεξε να του κάνει νέα παρατήρηση και τον έβρισε λέγοντας του «ηρέμησε, σταμάτα να ουρλιάζει, το μ@@νι της μάνας σου», με τον Πικέ να του απαντάει: «Οχι, το μ@@νι της δικιάς σου μάνας. Υποφέρουμε και τρέχουμε σαν τρελοί»!

Piqué: “Just one f***ing long possession, f**k!”

Griezmann: “Calm down, stop yelling…your mother’s c**t.”

Piqué: “No, your mother’s c**t, we are suffering and running like crazy people.”

