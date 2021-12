Χάαλαντ, Βινίσιους και Φόντεν οι ακριβότεροι νεαροί επιθετικοί στην Ευρώπη

Οι τρομερές εμφανίσεις τους, έκανε το «CIES Football Observatory» να τους συμπεριλάβει στην κορυφή με τους πολυτιμότερους παίκτες κάτω των 23 ετών στον κόσμο και να «κοστολογούνται» στα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με 10 εκατομμύρια διαφορά στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, ακολουθεί ο Μέϊσον Γκρίνγουντ (20 ετών) της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

🚨| Vinicius Junior is the most valuable U23 player in the world, alongside Erling Haaland. He’s valued at €150m, according to @CIES_Football. #rmalive pic.twitter.com/Zk0697JjIo — Madrid Zone (@theMadridZone) December 7, 2021

Στην όγδοη θέση ο Μπαπέ

Από την άλλη, ο Κιλιάν Μπαπέ, μπορεί να θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της Ευρώπης, ωστόσο μετά τη σχετική μελέτη του CIES, του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, βρίσκεται όγδοη θέση της σχετικής λίστας. Ο λόγος είναι ότι σε λιγότερο από τέσσερις εβδομάδες μπορεί να υπογράψει με όποιον σύλλογο θέλει εκτός Γαλλίας, ενόψει μιας μεταγραφής ως ελεύθερος το καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν μετράει εννέα τέρματα και 13 ασίστ, σε 21 αναμετρήσεις που έχει δώσει με τους Παριζιάνους, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ακριβότερος γκολκίπερ ο Ντοναρούμα

Οσον αφορά στην θέση του τερματοφύλακα, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, είναι ο ακριβότερος στην ηλικία του στον κόσμο. Η σχετική έρευνα, αναφέρει ότι ο Ιταλός πορτιέρε της Παρί Σεν Ζερμέν, «κοστολογείται» στα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Μπέλιγχαμ, ο πιο «ακριβός» αμυντικός μέσος

Ο ακριβότερος νεαρός αμυντικός μέσος από τα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι ο 18χρονος Άγγλος της Ντόρτμουντ, Τζούντ Μπέλιγχαμ με 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Πέδρι της Μπαρτσελόνα και ο Φλοριάν Βιρτς της Λεβερκούζεν, είναι οι πιο ακριβοί μεσοεπιθετικοί με 140 εκατομμύρια ευρώ.

Most expensive U2⃣3⃣ big-5 league defensive midfielders for next transfer window 🪟 as per @CIES_Football ⚽️ transfer value algorithm 📊 @BellinghamJude 🔝 with potential >€1⃣2⃣0⃣ M transfer 🤓 Top 🔟 per position 👉 https://t.co/xQ4b226RvQ pic.twitter.com/a5gN8aLYFs — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 7, 2021

Γκβάρντιολ, Γκαρθία και Ντέιβις οι πιο «αλμυροί» αμυντικοί

Οσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς, το «CIES Football Observatory» κατέταξε στην κορυφή τον Γιόσκο Γκβάρντιολ της Λειψίας και τον 21χρονο Ισπανό της Μπαρτσελόνα, Ερικ Γκαρθία, με 80 εκατομμύρια ευρώ έκαστος. Τέλος, ο πιο ακριβός ακραίος αμυντικός, είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις της Μπάγερν Μονάχου, με αξία 120 εκατομμύρια ευρώ.

How much for the next transfer window 🪟 ? Most expensive U2⃣3⃣ big-5 league attacking midfielders as per @CIES_Football ⚽️ transfer value algorithm 📈 #florianwirtz 🇩🇪 & @Pedri 🇪🇸 🥇 with potential >€1⃣4⃣0⃣ M transfers 🤑 Top 🔟 per position 👉 https://t.co/xQ4b21Pg7g pic.twitter.com/slbfnhGkG3 — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 6, 2021

gazzetta.gr