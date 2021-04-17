BINTEO: Τραγικό λάθος στην άμυνα του ΑΠΟΕΛ και 1-0 ο Ερμής

Από
Themasports.com
-
0
22

Ο Στέλιος Δημητρίου ανοίγει το σκορ για τον Ερμή, στο 11′ στην αναμέτρηση του «Αμμόχωστος» κόντρα στον ΑΠΟΕΛ για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Δείτε το 1-0: