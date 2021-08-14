BINTEO το 1-0: Επέλαση Τσεμπάκ, σέντρα Θεοδώρου… αυτογκόλ ο Γουέλιγκτον!

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Ο ΑΠΟΕΛ ανοίγει το σκορ με αυτογκόλ του Γουέλινγκτον στην προσπάθεια του να απομακρύνει τη σέντρα του Θεοδώρου, ο οποίος πήρε την πάσα από τον Τσεμπάκ που ανέβηκε από τα δεξιά.

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