BINTEO: Νύχτα τρόμου στο Ισραήλ: Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος πήγε σε καταφύγιο

Οι πυραυλικές επιθέσεις σε Ισραήλ και Λωρίδα της Γάζας υποχρέωσαν τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, τον Βασίλη Γεραγωτέλλη και τα μέλη της Μακάμπι Τελ Αβίβ να σπεύσουν σε καταφύγιο. Διεκόπη αγώνας στη δεύτερη κατηγορία, με παίκτες να ξαπλώνουν στο παρκέ.

Δύσκολες ώρες βιώνουν οι κάτοικοι του Ισραήλ και της Λωρίδας της Γάζας, εξαιτίας των εκατέρωθεν πυραυλικών επιθέσεων. Στο Ισραήλ έχει σημάνει μάλιστα συναγερμός εσχάτως λόγω του όγκου των πυραύλων που έχουν ως στόχο τη χώρα, με τον Γιάννη Σφαιρόπουλο, τον Βασίλη Γεραγωτέλλη, τους παίκτες και τα μέλη του επιτελείου της να βιώνουν πρωτοφανείς καταστάσεις.

— Onur Kement (@Onurkementt) May 11, 2021

Filistin tarafından Tel Aviv'e füzeler gönderilmeye başladı. Yardım et Allahım! #AksadaBaskinVar pic.twitter.com/AoRq4lePcN

Είναι χαρακτηριστικό, πως τα μέλη της “ομάδας του λαού” υποχρεώθηκαν να πάνε σε καταφύγιο για λόγους ασφαλείας. Έμειναν εκεί για μερικές ώρες, ενώ εν συνεχεία επέστρεψαν στα σπίτια τους.

Μεγάλος όγκος των πυραυλικών επιθέσεων καταλήγει στο Χολόν, πόλη στην οποία εδρεύει η ομάδα που κοουτσάρει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο ο Στέφανος Δέδας. Ο έμπειρος τεχνικός αναφέρθηκε μάλιστα στην κατάσταση που βίωσε, με tweet που έκανε το βράδυ της Τρίτης 11 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του ισραηλινού πρωταθλήματος μπάσκετ διεκόπη προσωρινά στο άκουσμα των σειρήνων για τις πυραυλικές επιθέσεις.

Η κατάσταση στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας ξέφυγε έντονα τις τελευταίες ημέρες, γεγονός που έφερε την αντίδραση αρκετών προσωπικοτήτων του αθλητισμού -μεταξύ αυτών κι ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Οι εικόνες που φτάνουν είναι συγκλονιστικές, περιλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- μία πρωτοφανή κατάσταση: τη διακοπή ενός αγώνα μπάσκετ της δεύτερης κατηγορίας του Ισραήλ, την στιγμή των πυραυλικών επιθέσεων.

Το παιχνίδι της Μακάμπι Ραάνανα με τη Μακάμπι Κίριατ Μότζκιν διεκόπη στη διάρκεια της τέταρτης περιόδου, υπό τους ήχους των σειρηνών που ήχησαν στην περιοχή την στιγμή των πυραυλικών επιθέσεων. Οι παίκτες σάστισαν απ’ όσα διαδραματίζονταν, με μερικούς εξ αυτών μάλιστα να ξαπλώνουν στο παρκέ, όντας εμφανώς φοβισμένοι απ όσα γίνονταν.

A basketball game in the center of Israel, tonight

Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD

— Arale Weisberg (@Aralos10) May 11, 2021