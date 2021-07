Αυτός έκανε τη ΖΗΜΙΑ στην Ομόνοια – Άλλη κλάση με γκολ και ασίστ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο 23χρονος Κροάτης μέσος ήταν αυτός που έκανε τη ζημιά στο τριφύλλι και έδωσε στην Ντιναμό ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης μετά τη νίκη με 2-0.

Ο Μάγιερ πρώτα σκόραρε το 1-0 στο 65′ ενώ στο 81′ σέρβιρε στο Γιάκιτς για το 2-0.

🇭🇷 Lovro Majer (23) scores to finally take the lead for Dinamo Zagreb in the UCL qualifier against Omonia Nicosia! pic.twitter.com/r4ETaXqUnS

