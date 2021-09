H Πάφος δημοσίευσε στα social media τους τρεις ποδοσφαιριστές της που έτρεξαν τα παραπάνω χιλιόμετρα μέσα στο ΓΣΠ, στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Ομόνοια.

Πρώτος ο Βαλακάρι με 12193m, δεύτερος ο Σεμέδο με 11198m με τον Πάνιτς, να συμπληρώνει την τριάδα με 11195m.

📈 Our top 3️⃣ players who covered the longest distance during the match against Omonoia Nicosia 🏃🏻‍♂️#pafosfc #wearepafos #pafosmou #omovspfc pic.twitter.com/LDzv9MkCaH

— Pafos FC (@pafosfcofficial) September 28, 2021