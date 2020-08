Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΑΠΟΕΛ στον Γ΄ προκριματικό (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (31/08) από την UEFA, η προκλήρωση για τον Γ΄ προκριματικό του Γιουρόπα Λιγκ, η κλήρωση του οποίου θα γίνει το μεσημέρι της Τρίτης (01/09, 14:00).

Όπως προέκυψε από τους… ορισμούς της UEFA, ο νικητής του αγώνα Καϊσάρ-ΑΠΟΕΛ θα αντιμετωπίσει στον τρίτο προκριματικό, μία από τις τρεις ομάδες που θα προκριθούν από τα πιο κάτω ζευγάρια από το γκρουπ των “αδυνάτων”, ενώ υποψήφια αντίπαλος είναι και η Σοντερίσκε Δανίας:

Group 8

Seeded

1 Neftçi (AZE) or Galatasaray (TUR)

2 CSKA-Sofia (BUL) or BATE Borisov (BLR)

3 Viktoria Plzeň (CZE)

4 Kaysar Kyzylorda (KAZ) or APOEL (CYP)

Unseeded

5 SønderjyskE (DEN)

6 B36 Tórshavn (FRO) or TNS (WAL)

7 Renova (MKD) or Hajduk Split (CRO)

8 Olimpija Ljubljana (SVN) or Zrinjski (BIH)