Αυτό είναι το ΠΡΩΤΟ γκολ στην ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ της Μπουντεσλίγκα με ΑΨΟΓΟ τελείωμα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σκόραρε, ποιος άλλος, ο Χάαλαντ ο οποίος επέστρεψε στη δράση μετά τη διακοπή από εκεί που… είχε σταματήσει, «εκτελώντας» τους «Βασιλικούς Μπλε» στο «Σίγκναλ Ίντουνα Παρκ» για το 1-0 των Βεστφαλών στο 29ο λεπτό και πανηγύρισε με τις απαραίτητες αποστάσεις το θαυμάσιο τέρμα του.

Να σημειωθεί ότι την ώρα που γράφτηκε το κείμενο, το ματς ήταν στο 53ο λεπτό, με την Ντόρτμουντ να κάνει «πάρτι», αφού προηγείται της Σάλκε με 3-0!

Δείτε το γκολ του Χάαλαντ που άνοιξε το σκορ:

GOAL 🚨

Erling Haaland scores the first goal (+260) and puts Dortmund on top in the first half! pic.twitter.com/3FCPFiu9bt

— BetMGM (@BetMGM) May 16, 2020