Αταλάντα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τραυματισμοί και συλλήψεις στο Μπέργκαμο (ΒΙΝΤΕΟ)

To ντέρμπι πρόκρισης στο Μπέργκαμο άρχισε από την παραμονή του αγώνα και με πολύ άσχημο τρόπο, Ιταλοί έκαναν ντου σε παμπ με οπαδούς της Γιουνάιτεντ.

Οπαδοί της Αταλάντα επιτέθηκαν σε μπαρ όπου βρίσκονται φίλαθλοι της Γιουνάιτεντ. Το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης, σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, ήταν ο τραυματισμός δυο ατόμων, ένας Άγγλος οπαδός και μία σερβιτόρα του μπαρ.

Παράλληλα, η αστυνομία έκανε γνωστό ότι προέβη σε τέσσερις συλλήψεις.

Italy. 01.11.2021

The night before the game Atalanta attack Man United fans in Bergamo.#ultras #ManUtd #Atalanta #Bergamo #UCL pic.twitter.com/id9SmOMYzX

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) November 1, 2021