Ασταμάτητη η Γιουνάιτεντ: Πάει και για τον Σαούλ!

Σε θέση φαβορί για την απόκτηση τουφαίνεται πως περνάει η. Όπως μετέδωσε η «Mundo Deportivo», οι «κόκκινοι διάβολοι» έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον ατζέντη του Ισπανού μεσοεπιθετικού που θα αποχωρήσει από τηνκαι μετά, βρίσκονται στην Pole position για να κάνουν δικό τους τον

Πρόκειται για μία κίνηση που αν ολοκληρωθεί θα ενισχύσει κι άλλο το ρόστερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία έχει αποκτήσει τον Τζέιντον Σάντσο, βρίσκεται κοντά στον Ράφαελ Βαράν και συνεχίζει να πιέζει για τον Κίεραν Τρίπιερ.

Προφανώς, εάν η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ προχωρήσει τα μεταγραφικά της ζητήματα, θα μιλάμε για τρομερή ενίσχυση, με την οποία θα κλείσει την… κάνουλα από την Μάντσεστερ Σιτι και θα θεωρείται προφανώς ως μια διεκδικήτρια της Premier League τουλάχιστον από την ερχόμενη σεζόν.

Saúl Ñíguez's agent Jonathan Barnett is advancing negotiations with Manchester United as his swap deal with Griezmann stalls. United are now the front runners to sign the Atlético midfielder. (Source: Mundo Deportivo) pic.twitter.com/SvkJdKPvEs

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2021