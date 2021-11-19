Ασπρόμαυρη ανάρτηση με γαλαζοκίτρινες καρδίες ο Όκρι (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Ο Γεωργιανός μεσοεπιθετικός του ΑΠΟΕΛ, Τορνίκε Οκριασβίλι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανάρτησε ασπρόμαυρη φωτογραφία, βάζοντας γαλαζοκίτρινες καρδίες και μπάλα.

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