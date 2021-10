Αρνητικό ρεκόρ βαθμών για Μπαρτσελόνα (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

Η Μπαρτσελόνα διανύει μία από τις χειρότερες περιόδους της και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί.

Οι «μπλαουγκράνα» μετά το 1-1 με την Αλαβές έχουν συγκεντρώσει 16 βαθμούς μετά από 9 αγωνιστικές, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της, όσον αφορά την εποχή του 3-1-0 ως βαθμολογικό σύστημα.

Έτσι η φετινή σεζόν μπαίνει στην ιστορία με αρνητικό τρόπο όπως και οι σεζόν 2000/01 και 2002/03, όπου επίσης είχε τον ίδιο αριθμό βαθμών.

16 – Barcelona have taken 16 points from 11 games in LaLiga 2021/22 (W4 D4 L3), equalling their worst start at this stage in the three points for a win era (also 16 in the 2000/2001 and 2002/03 campaigns). Obstacle. pic.twitter.com/OAZFpFtAKX

