Απρόσμενη εντός έδρας ήττα για Εθνική Νιγηρίας – Δέχθηκε το γκολ στο φινάλε ο Ουζόχο (ΒΙΝΤΕΟ)

Απρόσμενη εντός έδρας ήττα για την Εθνική Νιγηρίας.

Με γκολ που δέχθηκε ο Φρανσίς Ουζόχο στο 90΄ έχασε από την Κεντρική Αφρικάνικη Δημοκρατία με 0-1.

Ο Σεχού δεν πήρε χρόνο συμμετοχής.

Δείτε το γκολ:

Rohr needs to be sacked. Simple …

Full Time

Nigeria 0

Central African Republic 1

[Karl Namnganda 89’]#KarlNamnganda finally scores in a shocker against Nigeria by beating @Uzohof. @LeonBalogun messed up that clearance big time #NGACAR pic.twitter.com/RAzR6SGiaU

— Shoggy Tosh (@ShoggyTosh) October 7, 2021