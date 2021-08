Αποθέωση για Λίο από τους φιλάθλους της Παρί (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Παρί παρουσίασε στους φιλάθλους της τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και όπως ήταν λογικό ο Λιονέλ Μέσι γνώρισε την αποθέωση.

Ο Αργεντινός μπήκε τελευταίος στο γήπεδο, μιας και είχαν προηγηθεί οι υπόλοιποι και άκουσε τους φιλάθλους της Παρί να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του.

PSG unveil Lionel Messi and the rest of their summer signings at home 🔥 @brfootball pic.twitter.com/dTUk7Lf4vO

