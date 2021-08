Αποθέωσαν τον Μέσι οι φίλοι της Μπαρτσελόνα στο φιλικό με τη Γιουβέντους! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν τον ξεχνούν και δεν πρόκειται να το κάνουν όσα χρόνια κι αν περάσουν! Λίγες ώρες μετά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Λιονέλ Μέσι, προκειμένου να αποχαιρετήσει τους φίλους της Μπαρτσελόνα, οι τελευταίοι δεν έχασαν την ευκαιρία να τον αποθεώσουν κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης της ομάδας του με τη Γιουβέντους.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι των «μπλαουγκράνα» με τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού -και προς τιμήν του αριθμού που φορούσε επί χρόνια ο ηγέτης της ομάδας τους- άρχισαν να φωνάζουν το γνωστό και αγαπημένο τους «Μέσιιι Μέσιιι». Μένει να φανεί το εάν θα συνεχίσουν να το κάνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

🗣️ Barca fans started chanting Messi’s name in the 10th minute.

They’ll be doing this all season.

(via @sport)pic.twitter.com/LJFWGIyWkx

— ESPN FC (@ESPNFC) August 8, 2021