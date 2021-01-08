Απολογία Ντίμη Κίρζη για το… ‘μικρομεσαίος’: «Ήταν και θα μείνει ΜΕΓΑΛΟΣ ο Απόλλωνας»

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Ο πρώην πρόεδρος του Απόλλωνα, Ντίμης Κίρζης απολογήθηκε για την έκφραση «μικρομεσαίος» που χρησιμοποίησε σε ανάρτηση του την Πέμπτη (7/1).

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