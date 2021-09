Απολλωνίστικο τρένο, βουλιάζει ο ΑΠΟΕΛ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ και… συνέχεια

Ο Απόλλωνας συνέχισε… ακάθεκτος, επικρατώντας με 2-1 του ΑΠΟΕΛ στο ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής και έκανε το τρία στα τρία.

Οι καυνόλουεκοι, βρίσκονται στην κορυφή της βαθμολογίας, αλάνθαστοι, με 9 βαθμούς, ενώ οι γαλαζοκίτρινοι παραμένουν στον πάτο χωρίς νίκη μετά από τρεις «στροφές».

Η αυλαία πέφτει τη Δευτέρα, 20/9, με την Ομόνοια να υποδέχεται τη Δόξα και την Ανόρθωση τον Εθνικό Άχνας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου

ΠΑΕΕΚ – ΑΡΗΣ 0-0

Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου

ΠΑΦΟΣ FC – ΑΕΚ 1-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΕΛ 1-1

Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΠΟΛΛΩΝ – ΑΠΟΕΛ 2-1

Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου

19:00 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ

21:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Η βαθμολογία μετά από τα σημερινά παιχνίδια, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

1. ΑΠΟΛΛΩΝ 9

2. ΑΕΚ 5

3. ΑΕΛ 4 *

4. ΔΟΞΑ 4

5. ΠΑΕΕΚ 4 *

6. ΠΑΦΟΣ FC 4

7. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4

8. ΑΡΗΣ 4

9. ΟΜΟΝΟΙΑ 0 *

10. ΑΝΟΡΘΩΣΗ 0 *

11. ΕΘΝΙΚΟΣ 0

12. ΑΠΟΕΛ 0

* Έχουν ένα ματς λιγότερο, αφού δεν αγωνίστηκαν στην πρεμιέρα.

Σε ότι αφορά το πρόγραμμα των επόμενων αγωνιστικών αυτό έχει ως εξής:

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 24.09.2021

19:00 ΔΟΞΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Σάββατο 25.09.2021

19:00 ΑΡΗΣ – ΑΝΟΡΘΩΣΗ

Κυριακή 26.09.2021

19:00 ΑΕΛ – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

21:00 ΟΜΟΝΟΙΑ – ΠΑΦΟΣ FC

Δευτέρα 27.09.2021

19:00 ΑΕΚ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

21:00 ΑΠΟΕΛ – ΠΑΕΕΚ

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (Ακόμα να οριστούν ώρες και μέρες / 1-4 Οκτωβρίου)

ΠΑΦΟΣ FC vs ΔΟΞΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ vs ΟΜΟΝΟΙΑ

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ vs ΑΕΚ

ΠΑΕΕΚ vs ΑΕΛ

ΑΝΟΡΘΩΣΗ vs ΑΠΟΕΛ

ΕΘΝΙΚΟΣ vs ΑΡΗΣ