Απολλωνίστικο ποστάρισμα ο Κατελάρης – Με μια εικόνα τα είπε ΟΛΑ! (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ)

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Την απογοήτευση του για την απώλεια του τίτλου εξέφρασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, Φάνος Κατελάρης, ποστάροντας την πιο κάτω φωτογραφία χωρίς κανένα σχόλιο…

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