Απολαυστικό ΒΙΝΤΕΟ από ΑΕΛ: Ριέρα σε ρόλο παρουσιαστή και οι μεταγραφές… τραγούδια!

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Themasports.com
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Η ΑΕΛ δημοσίευσε ένα απολαυστικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα νέα αποκτήματα της ομάδας να τραγουδάνε, για το… καλωσόρισμα, όπως είναι το… έθιμο τα τελευταία χρόνια.

Το βίντεο: