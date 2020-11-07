ΑΠΟΕΛίστικο… teaser με Μακάρθι!

Από
Themasports.com
-
0
31

Ο νέος προπονητής του ΑΠΟΕΛ, Μικ Μακάρθι, παραχώρησε συνέντευξη στο APOEL FC MEDIA και οι “γαλαζοκίτρινοι” δημοσίευσαν το σχετικό teaser…

Δείτε το: