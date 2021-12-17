ΑΠΟΕΛίστικη «προειδοποίηση» 24ώρες πριν τον Απόλλωνα – Θύμηθηκαν «κεραυνό» Νατέλ στο 5-1 (ΒΙΝΤΕΟ)

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Themasports.com
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Ο ΑΠΟΕΛ με ανάρτηση στα social θυμάται την φοβερή γκολάρα του Νατέλ το 2018 με 5-1.

Δείτε την ανάρτηση:

 

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