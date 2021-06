Αποχαιρέτησε Ανόρθωση ο Μίχα: «Θέλω νέα πρόκληση στην καριέρα μου»

Ο Ντορ Μίχα μέσω social media αποχαιρετά την Ανόρθωση «μετά από μια απίστευτη σεζόν» όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Ισραηλινός ο οποίος εύχεται καλή τύχη ευχαριστώντας για όλα τους κυανόλευκους.

Αναλυτικά:

«Μετά από μια απίστευτη χρονιά που τέλειωσε με ένα τρόπαιο, αποφάσισα να κοιτάξω μια νέα πρόκληση για την καριέρα μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου αυτό το υπέροχο κλαμπ και ειδικότερα την οικογένεια Πουλλαϊδη που με έκανε να νιώσω σαν το σπίτι μου από την πρώτη μέρα που ήρθα. Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω σπουδαία άτομα και οπαδούς. Καλή τύχη σε όλους και ευχαριστώ για όλα».

After an amazing year that ended up with trophy🏆 I decided to look for my next challenge in my carrier. I wanted to thank from the deep of my heart to this incredible club and especially to Poullaides family that made me feel like home since day one! I’ve had the opportunity to meet the best people and fans! Good luck and thank you for everything💙🤍