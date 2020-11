Από τα αζήτητα και το… ενδιαφέρον από μεγάλη Κυπριακή ομάδα, τώρα το πιο «καυτό» Ελληνικό κανόνι!

Διαβάστε:

Koιτάζουν ΕΛΛΑΔΙΚΗ λύση για την επίθεση! Στη ΛΙΣΤΑ ο Γιακουμάκης…

Ο διεθνής Ελλαδίτης ποδοσφαιριστής σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας της χώρας του απέναντι στην Κύπρο, ενώ δείχνει να βρίσκεται για τα καλά σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση και με τη Φένλο (ομάδα στην Ολλανδία όπου είναι στο ρόστερ της).

Η ιστοσελίδα www.contra.gr σε δημοσίευμα της αναφέρεται με κολακευτικά λόγια στον Γιακουμάκη.

Αναλυτικά το όλο δημοσίευμα:

«Φιλικό με την Κύπρο, απόγευμα καθημερινής, στη Ριζούπολη. Αν στην κυβέρνηση είχαν σκοπό να μας τιμωρήσουν με το lockdown το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν το πλέον κατάλληλο. Κι όμως, παρά το αντιεμπορικό του θέματος, ήταν μία αναμέτρηση που έβγαλε πράγματα ή, για να το θέσουμε καλύτερα, επιβεβαίωσε πράγματα. Κι αυτό ήταν η παρουσία του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Κρητικός φορ βρίσκεται στην καλύτερη φάση της καριέρας του και εκεί στη Φένλο σύντομα θα βάζουν να παίζει το συρτάκι σαν άλλος Νίκος Μαχλάς. Ένα γκολ το απόγευμα της Τετάρτης, 10 το σύνολο μαζί με αυτά της Φένλο, 1 ασίστ, με συμμετοχή σε γκολ κάθε 71.5 λεπτά.

Επιδόσεις που πιστοποιούν την αγωνιστική του ανάσταση και την απαγκίστρωση από εκείνο το διπλό-τίτλου στο γήπεδο Καραϊσκάκη επί του Ολυμπιακού. Από εκείνο το βράδυ έως σήμερα η καριέρα του δεν είχε να επιδείξει τίποτα το ουσιαστικό και ο ίδιος αναζητούσε την κατάλληλη ευκαιρία για να δείξει τις ικανότητές του.

Από τη συνοικία του Ατσαλένιου και τον ΠΟΑ, στον Πλατανιά. Από εκεί στην πρωταθληματική ΑΕΚ, με ένα σύντομο πέρασμα από τον ΟΦΗ όπου δεν κατάφερε να ξεχωρίσει, επιστροφή στην ΑΕΚ χωρίς να φανεί η παρουσία του και χωρίς να πείσει ότι μπορεί να εκτοπίσει τους φορ που ήταν μπροστά του. Μοναδική διέξοδος το εξωτερικό. Από την Πολωνία, στην Ολλανδία και εκεί το μεγάλο ξέσπασμα που τον έφερε στην Εθνική ομάδα.

Ο Τζον Φαν’τ Σιπ έχει δείξει ότι δεν κλείνει την πόρτα της Εθνικής σε κανέναν ποδοσφαιριστή. Καλεί όποιον θεωρεί ότι θα υπηρετήσει το πλάνο που έχει στο μυαλό του και όποιον βρίσκεται σε φόρμα. Για τον Γιώργο Γιακουμάκη ισχύει το δεύτερο. Δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός του κάδρου του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος όταν τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι, μακράν του δεύτερου, ο καλύτερος Έλληνας φορ.

Κι αν, στο τέλος της ημέρας, έχει μείνει κάτι από το φιλικό της Ριζούπολης είναι ακριβώς αυτό: η παρουσία του Κρητικού επιθετικού, ο οποίος ήρθε με φόρα στην Εθνική και συνέχισε να κάνει αυτό που κάνει με επιτυχία τον τελευταίο καιρό. Στην Εθνική του Φαν Σιπ αυτή ήταν η πιο εμφατική παρουσία που έγινε ποτέ και το πιο δυνατό ‘χτύπημα πόρτας’ για την ενδεκάδα ενόψει των δύο αγώνων που απομένουν στο εφετινό Nations League.

Ο Γιακουμάκης έχει τη στόφα του κλασικού επιθετικού και το όλο στιλ βγάζει πολύ ’90λα’. Σκοράρει με το πόδι, με το κεφάλι, με γυριστό, με πλασέ σε πρώτο χρόνο, με ανάποδο ψαλίδι, σκοράρει με όλους τους τρόπους που δεν κατάφερε φορώντας την φανέλα της ΑΕΚ και του ΟΦΗ.

Ο διεθνής στράικερ είναι ποδοσφαιριστής ψυχολογίας και αυτό φάνηκε στη θητεία του στον ΟΦΗ. Υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να αγωνίζεται ακόμα εκεί, στο αγαπημένο του Ηράκλειο, να είναι μέρος του πρότζεκτ της κρητικής ομάδας στην αλλαγή σελίδας που επιχειρείται από το 2018. Δεν κατάφερε να δείξει την αξία του, να βοηθήσει τον ΟΦΗ, να αφήσει το αποτύπωμά του στο πέρασμά του.

Τώρα έχει την ευκαιρία να το κάνει με την Εθνική ομάδα. Στην τελική, έχει όλο το πακέτο που θέλει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Νέος, φιλόδοξος, φορμαρισμένος και με όρεξη για δουλειά.

Το φιλικό κόντρα στην Κύπρο πιστοποίησε ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης μπορεί να γίνει το ‘next big thing’ της Εθνικής μας ομάδας. Για να μην ασχολούμαστε μόνο με τη μεμψιμοιρία που βγάζει τα τελευταία χρόνια το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα».

Δείτε το γκολ Γιακουμάκη απέναντι στην Εθνική Κύπρου:

GOOOAALLL! @EthnikiOmada 🇬🇷

Greece 2 – 0 Cyprus (17’)

Giakoumakis scores on his debut to double Greece’s lead with a great piece of skill! #GRECYP pic.twitter.com/Ss45jWFOpQ

— Super Greek (@TheSuperGreek_) November 11, 2020