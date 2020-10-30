Από ποια κανάλια θα δούμε ΕΝΠ-Δόξα, Άρης-Αλκή, Πρέμιερ Λιγκ, Μπουντεσλίγκα, Ευρωλίγκα (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 30/10)

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020, με το πρόγραμμα τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία των αγωνιστικών στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ κατηγορίας, παιχνίδια σε Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία και όχι μόνο, καθώς και Ευρωλίγκα και αντισφαίριση.
Δείτε το πρόγραμμα:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|14:30
|ONE: INSIDE THE MATRIX
BOXING
|Cytavision Sports 7HD
|15:00
|2020 ATP 500 - VIENNA (QF 1)
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|17:00
|2020 ATP 500 - VIENNA (QF 2)
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|18:00
|Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|18:00
|ΑΡΗΣ - ΑΛΚΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21
|Cytavision Sports 2HD
|19:00
|2020 ATP 500 - VIENNA (QF 3)
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|19:00
|Χίμκι-Ερυθρός Αστέρας
Ευρωλίγκα
|Novasports 1
|21:00
|2020 ATP 500 - VIENNA (QF 4)
TENNIS
|Cytavision Sports 5HD
|21:00
|Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές
Ευρωλίγκα
|Novasports 2
|21:30
|SCHALKE-STUTTGART
Bundesliga Matchday 6
|Primetel 3
|21:45
|Κόβεντρι-Ρέντινγκ
EFL Championship
|Novasports 4
|22:00
|EIBAR-CADIZ
La Liga Matchday 8
|Primetel 2
|22:00
|WOLVES - CRYSTAL PALACE
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|22:00
|Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα
Ευρωλίγκα
|Novasports 3
|22:15
|TENERIFE - GRAN CANARIA
SPANISH BASKETBALL (Liga Endesa) 2020-21
|Cytavision Sports 6HD
|22:30
|PACOS FERREIRA - PORTO
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 4HD