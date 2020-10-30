Από ποια κανάλια θα δούμε ΕΝΠ-Δόξα, Άρης-Αλκή, Πρέμιερ Λιγκ, Μπουντεσλίγκα, Ευρωλίγκα (ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ 30/10)

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Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020, με το πρόγραμμα τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις που ανοίγουν την αυλαία των αγωνιστικών στα πρωταθλήματα Α΄ και Β΄ κατηγορίας, παιχνίδια σε Γερμανία, Αγγλία, Πορτογαλία και όχι μόνο, καθώς και Ευρωλίγκα και αντισφαίριση.

Δείτε το πρόγραμμα:

ΏραΜατςΚανάλι
14:30ONE: INSIDE THE MATRIX
BOXING		Cytavision Sports 7HD
15:002020 ATP 500 - VIENNA (QF 1)
TENNIS		Cytavision Sports 5HD
17:002020 ATP 500 - VIENNA (QF 2)
TENNIS		Cytavision Sports 5HD
18:00Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΔΟΞΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
18:00ΑΡΗΣ - ΑΛΚΗ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2020-21		Cytavision Sports 2HD
19:002020 ATP 500 - VIENNA (QF 3)
TENNIS		Cytavision Sports 5HD
19:00Χίμκι-Ερυθρός Αστέρας
Ευρωλίγκα		Novasports 1
21:002020 ATP 500 - VIENNA (QF 4)
TENNIS		Cytavision Sports 5HD
21:00Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές
Ευρωλίγκα		Novasports 2
21:30SCHALKE-STUTTGART
Bundesliga Matchday 6		Primetel 3
21:45Κόβεντρι-Ρέντινγκ
EFL Championship		Novasports 4
22:00EIBAR-CADIZ
La Liga Matchday 8		Primetel 2
22:00WOLVES - CRYSTAL PALACE
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
22:00Μπασκόνια-Μπαρτσελόνα
Ευρωλίγκα		Novasports 3
22:15TENERIFE - GRAN CANARIA
SPANISH BASKETBALL (Liga Endesa) 2020-21		Cytavision Sports 6HD
22:30PACOS FERREIRA - PORTO
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 4HD