Από ποια κανάλια θα δούμε Απόλλων-Ζίλινα, ΑΕΛ-Βλάζνια – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/07)

Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021, με το πρόγραμμα τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις δύο αναμετρήσεις για το Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ των Κυπριακών ομάδων, Απόλλωνα και ΑΕΛ.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων:
|Ώρα
|Ματς
|Κανάλι
|18:00
|ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Prime Tel 1HD
|19:30
|LEICESTER - FULHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|19:30
|TORINO - SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|19:30
|PRE - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|19:30
|Απόλλων Σμύρνης-Βόλος
Ελληνικό πρωτάθλημα
|Nova Sports 1
|20:00
|ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD
|21:00
|MARITIMO - BENFICA
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 5HD
|21:45
|GENOA - PARMA
ITALIAN SERIE A 2020-21
|Cytavision Sports 4HD
|22:00
|REAL BETIS-EIBAR
La Liga
|Prime Tel 2HD
|22:00
|WEST HAM UTD - ASTON VILLA
PREMIER LEAGUE 2020-21
|Cytavision Sports 3HD
|22:00
|POST - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21
|Cytavision Sports 1HD