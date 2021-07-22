Από ποια κανάλια θα δούμε Απόλλων-Ζίλινα, ΑΕΛ-Βλάζνια – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/07)

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Πέμπτη, 22 Ιουλίου 2021, με το πρόγραμμα τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις δύο αναμετρήσεις για το Γιουρόπα Κόνφερενς Λιγκ των Κυπριακών ομάδων, Απόλλωνα και ΑΕΛ.

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων:

ΏραΜατςΚανάλι
18:00ΟΜΟΝΟΙΑ - ΕΡΜΗΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Prime Tel 1HD
19:30LEICESTER - FULHAM
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:30TORINO - SAMPDORIA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:30PRE - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
19:30Απόλλων Σμύρνης-Βόλος
Ελληνικό πρωτάθλημα		Nova Sports 1
20:00ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
21:00MARITIMO - BENFICA
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 5HD
21:45GENOA - PARMA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
22:00REAL BETIS-EIBAR
La Liga		Prime Tel 2HD
22:00WEST HAM UTD - ASTON VILLA
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
22:00POST - GAME ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ - ΑΕΚ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD