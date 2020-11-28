Από ποια κανάλια θα δούμε Ανόρθωση-ΕΝΠ, Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΟΕΛ – ΦΟΥΛ δράση με Λίβερπουλ, Μπάγερν, Γιουβέντους, Ρεάλ

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Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2020, με το πρόγραμμα τηλεοπτικών αθλητικών μεταδόσεων να περιλαμβάνει τις δύο αναμετρήσεις για τη 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας (Ανόρθωση-ΕΝΠ, Νέα Σαλαμίνα-ΑΠΟΕΛ), καθώς και σπουδαία παιχνίδια σε Σούπερ Λιγκ, Καμπιονάτο, Μπουντεσλίγκα, Πρέμιερ Λιγκ, Πριμέρα Ντιβισιόν, Σιαμπιονά και όχι μόνο.

Δείτε το πρόγραμμα:

ΏραΜατςΚανάλι
14:30BRIGHTON - LIVERPOOL
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
14:30Ρέντινγκ-Μπρίστολ Σίτι
EFL Championship		Novasports 1
15:00ELCHE-CADIZ
La Liga		Prime Tel 2HD
16:00ΑΝΟΡΘΩΣΗ - Ε.Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 20/21		Cablenet Sports 1HD
16:00GRENOBLE FOOT 38 - PARIS FC
LIGUE 2		Cablenet Sports 2HD
16:00SASSUOLO - INTER
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
16:00BAHRAIN GRAND PRIX - QUALIFYING
2020 FORMULA 1		Cytavision Sports 6HD
16:30LEIPZING-ARMINIA BIELEFELD
Bundesliga		Prime Tel 1HD
16:30STUTTGART-BAYERN MUNCHEN
Bundesliga		Prime Tel 3HD
17:00MANCHESTER CITY - BURNLEY
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
17:00Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Στόουκ
EFL Championship		Novasports 4
17:15VALENCIA-ATLETICO DE MADRID
La Liga		Prime Tel 2HD
17:15ΑΕΛ-Ατρόμητος
Ελληνικό πρωτάθλημα
Novasports 1
18:00ROSTOV - DYNAMO
RUSSIAN PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 7HD
18:00OLYMPIQUE DE MARSEILLE - FC NANTES
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
18:00PRE - GAME ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
18:30ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
19:00BENEVENTO - JUVENTUS
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
19:30HUESCA-SEVILLA
La Liga		Prime Tel 2HD
19:30GLANDBACH-SCHALKE
Bundesliga		Prime Tel 3HD
19:30EVERTON - LEEDS
PREMIER LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 3HD
19:30Άρης-Ολυμπιακός
Ελληνικό πρωτάθλημα		Novasports 2
19:45EMMEN - AJAX
DUTCH LEAGUE (EREDIVISIE) 2020-21
Cytavision Sports 6HD
20:00SANTA CLARA - PORTO
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 5HD
20:30POST - GAME ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ - ΑΠΟΕΛ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ CYTA 2020-21		Cytavision Sports 1HD
21:45ATALANTA - VERONA
ITALIAN SERIE A 2020-21		Cytavision Sports 4HD
22:00PARIS SAINT-GERMAIN - FC BORDEAUX
LIGUE 1		Cablenet Sports 2HD
22:00REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVES
La Liga		Prime Tel 2HD
22:30SPORTING - MOREIRENSE
PORTUGUESE LEAGUE 2020-21		Cytavision Sports 5HD