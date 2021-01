Από γαλαζοκίτρινα σε γαλαζοκίτρινα ο Ζεράλδες – Επέστρεψε στην… πρώην του!

Ο 29χρονος Πορτογάλος που πέρασε και δεν ακούμπησε από τον ΑΠΟΕΛ επέστρεψε στην ομάδα του Ισραήλ και δηλώνει χαρούμενος για την επιστροφή του στη Μακάμπι.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην κίτρινη οικογένεια και ενθουσιασμένους που σας ξαναβλέπω όλους. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Πάμε Μακάμπι!», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό.

Η ανακοίνωση από την Μακάμπι:

Η ανάρτηση του:

Very happy to be back with the Yellow family and excited to be reunited with everyone again!

Thank you for all the messages!

YallaMaccabi! 💛 pic.twitter.com/WNSEaoIqBs

— AndréGeraldes (@AndreGeraldes18) January 12, 2021