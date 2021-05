Απλήρωτοι παίκτες στη Ρουμανία έμειναν… ακίνητοι στη σέντρα του γηπέδου (BINTEO)

Απίστευτο σκηνικό στη Ρουμανία, απλήρωτοι παίκτες της Καλαράσι αρνήθηκαν να παίξουν για δυο λεπτά, με τους αντίπαλους να σέβονται την απόφασή τους.

Απίθανο σκηνικό στη Ρουμανία, οι παίκτες της Καλαράσι (ομάδα Β΄ κατηγορίας) που δεν έχουν δει χρήματα από τον σύλλογο τους δυο τελευταίους μήνες αντέδρασαν με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στο ματς για τα πλέι οφ ανόδου με την Τιμισοάρα παρουσιάστηκαν κανονικά στο γήπεδο, αλλά έμειναν στη σέντρα για δυο λεπτά! Οι αντίπαλοι σεβάστηκαν αυτή την ενέργεια και άλλαζαν πάσες…

Calarasi’s players are unpaid for months. Today, in the game vs Poli Timisoara, they gave their opponents the ball and refused to play for 2 minutes. pic.twitter.com/ZUfSXLViER

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 30, 2021