Απίθανο: Ταχύτερο πιτ-στοπ της σεζόν ο Φερστάπεν, μόλις 1,8 δευτερόλεπτα!

Ασύλληπτα πράγματα συμβαίνουν πλέον στην Formula 1, με τον Μαξ Φεστάπεν να κάνει το ταχύτερο πιτ-στοπ της φετινής σεζόν.

Σε άλλο επίπεδο έχει φτάσει πλέον η Formula 1, με την τεχνολογία να έχει εισχωρήσει στο έπακρο σε αυτή!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που συνέβη στο Γκραν Πρι της Ουγγαρίας, όταν ο Μαξ Φερστάπεν μπήκε για το πέμπτο (!) πιτ-στοπ του! Όχι δεν είναι είδηση το πέμπτο πιτ-στοπ, αφού ο Ολλανδός αντιμετωπίζει μηχανικά και τεχνικά προβλήματα, αλλά ο χρόνος που διήρκησε αυτό!

Μόλις 1,8 δευτερόλεπτα, ούτε καν… 2 (!), διήρκησε το πιτ-στοπ της Red Bull Racing και του Μαξ Φερστάπεν και αποτελεί το ταχύτερο που έχει γίνει τη φετινή σεζόν!

1.8 seconds! ⭐️ of the season as Max makes a fifth visit to the pits #HungarianGP pic.twitter.com/SbyLlNZ7Eu

— Red Bull Racing Honda (@redbullracing) August 1, 2021