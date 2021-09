Απίθανο γκολ στη Μαλαισία: Φάουλ… οβίδα, δοκάρι και μέσα από τα 35 μέτρα

Υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς έβαλε ο Παρκ Τάε-Σου της Σαμπάχ.

Ο Νοτιοκορεάτης αμυντικός σκόραρε με τρομερό φάουλ στον αγώνα για το Κύπελλο Μαλαισίας κόντρα στην Τζαγιά Σίτι, σουτάροντας από τα 35 μέτρα και στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και μετά στο βάθος της εστίας.

Απολαύστε…

🙇‍♂️ Take a bow, Park Tae-su!

🚀 There's nothing like a 40-yard rocket hitting the crossbar on its way into the net 🙌

🇲🇾 One for the @SabahFCofficial history books 📚pic.twitter.com/y9P3022AKO

— FIFA.com (@FIFAcom) September 28, 2021