Απίστευτο ΤΡΟΛΑΡΙΣΜΑ από Κάκκουφα για μέτρα και χαλαρώσεις – Και με τσιαττιστό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Από
Themasports.com
-
0
173

Ο γνωστός κωμικός από την Αραδίππου, Μιχάλης Κάκκουφας με νέο ξεκαρδιστικό βίντεο για τις χαλαρώσεις και τα μέτρα κατά του κορωνοϊού.

Δείτε το βίντεο: