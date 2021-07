Απίστευτο ΣΚΗΝΙΚΟ: Ξέσπασε σε παίκτη του προπονητής του μπάσκετ! (BINTEO)

«Έκρηξη» Ρέπεσα, την πλήρωσε ο Χένρι Ντελ.

Ο προπονητής της Πεζάρο ξεπέρασε τα όρια, καθώς δεν κατάφερε να κρύψει την οργή του, καθώς τράβηξε τα μαλλιά του Εσθονού γκαρντ/φόργουορντ και στη συνέχεια τον χτύπησε στην πλάτη επειδή ήταν νωχελικός λίγο πριν την είσοδό του στο παρκέ.

Coach Jasmin Repesa did this to NBA draft prospect Henri Drell in yesterday’s game.

Thoughts? pic.twitter.com/PkLMHTJ1Qo

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 28, 2020