Απίστευτο με Μπενζεμά: Ζήτησε να μην δίνουν πάσες σε… συμπαίκτη του στη Ρεάλ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο ημίχρονο η Γκλάντμπαχ ήταν ήδη μπροστά στο σκορ με 1-0, χάρη στο τέρμα του Τουράμ. Οι παίκτες του Ζινεντίν Ζιντάν προσπαθούσαν να βρουν τον τρόπο προκειμένου να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα και να φτάσουν στην ισοφάριση.

Ωστόσο, οι αρκετές χαμένες ευκαιρίες κόστισαν στους Μαδριλένους και ο Μπενζεμά τα έβαλε με τον Βινίσιους.

Λίγο πριν βγουν στον αγωνιστικό χώρο για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Γάλλο επιθετικό να συζητά με τον Φερλάν Μεντί και να του ζητάει να βρίσκει αυτόν με πάσες στην επίθεση και όχι τον Βινίσιους, ο οποίος «σπατάλησε» ένα «κάρο» ευκαιριών στο πρώτο μέρος.

«Παίξε μαζί μου, όχι με τον Βινίσιους. Ο Βινίσιους κάνει ό,τι θέλει και παίζει εναντίον μας απόψε», φέρεται να είπε ο Καρίμ Μπενζεμά στον συμπατριώτη του.

That video is out of context and you don’t know if Benzema said all that or Mendy was part of it as well. Obviously they were frustrated and these kind of things happens everywhere. Here is a video of Karim and Ferland discussing with vinicius right after. pic.twitter.com/Lh8Bar7cRT

— El Gato Benzema (@ElGatoKBenzema) October 28, 2020