ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Η Νιγηρία των Ουζόχο και Σέχου ταξίδεψε στο Μπενίν με… βάρκες και προπονήθηκε στο φεγγαρόφωτο! (ΒΙΝΤΕΟ)

Απίστευτα πράγματα -και ίσως αν δεν υπήρχε βίντεο να μην τα πιστεύαμε/τε κιόλας!

Η Εθνική ομάδα της Νιγηρίας ταξίδεψε στο Μπενίν για την αναμέτρηση του Σαββάτου (27/03) με σκάφη, ενώ προπονήθηκε υπό το φως του φεγγαριού!

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί μαζεύτηκαν πολλά…

Η Νιγηρία έπαιζε με το Μπενίν εκτός έδρας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής του 2021.

Όπως αποκάλυψε, λοιπόν, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Γκέρνοτ Ρορ, για κάποιους λόγους η αποστολή έπρεπε να φύγει λίγο αργότερα για το ματς, με αποτέλεσμα να πάει στα νότια της χώρας, να μπει στις… βάρκες και να ταξιδέψει με αυτόν τον απίθανο τρόπο στο γειτονικό Μπενίν!

Όταν έφτασε δε, στην πρωτεύουσα του Μπενίν, Πόρτο Νόβο η αποστολή, αναγκάστηκε να προπονηθεί υπό το φως του φεγγαριού, αφού στο γήπεδο δεν υπήρχε ψυχή, προκειμένου να ανάψει τους προβολείς!

Παρά τις αντιξοότητες ωστόσο, η Νιγηρία επικράτησε με 1-0 το Σάββατο (27/03) και προκρίθηκε στην τελική φάση του Κόπα Άφρικα…

Δείτε το βίντεο:

…and yes how we got to Benin Republic for the #AFCON2021Q against the Squirrels. Na we dey here! #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/affAbWrv8f

— 🇳🇬 Super Eagles (@NGSuperEagles) March 26, 2021