ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Αρνητικό ρεκόρ… 60ετίας για τη Γιουβέντους!

Ακόμη μία ήττα για τη Γιουβέντους απέναντι σε -θεωρητικά- υποδεέστερο αντίπαλο, με τη Βερόνα να επικρατεί 2-1 της ομάδας του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι και να την αφήνει στο -13 από την κορυφή με ματς περισσότερο!

Πλέον, οι «μπιανκονέρι» έχουν ίσα γκολ υπέρ και κατά (15-15), με την αμυντική τους επίδοση να είναι η χειρότερη στο πρωτάθλημα εδώ και 60 χρόνια…

Από τη σεζόν 1961/62 είχε να δεχτεί τόσα τέρματα σε έντεκα αγωνιστικές η «βέκια σινιόρα», που τότε είχε τερματίσει τελικά στη 12η θέση.

Φαντάζει ασφαλώς δύσκολο να επαναληφθεί με τέτοιον τρόπο η ιστορία, αλλά όπως και να ‘χει μιλάμε για… καμπανάκι που τείνει να γίνει ακόμη πιο επίμονος και ενοχλητικός ο ήχος του για τους Γιουβεντίνους.

15 – Juventus have conceded at least 15 goals in their first 11 Serie A matches of the season for the first time since 1961/62, when they ended at 12th place of the table. Flaw.#SerieA #VeronaJuventus

— OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) October 30, 2021