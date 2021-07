Απίστευτο: Ανεμοστρόβιλος διέκοψε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βολιβία! (ΒΙΝΤΕΟ)

Λίγο πριν τη σέντρα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα στη Βολιβία, την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο έκανε ένας… ανεμοστρόβιλος σκορπώντας τον πανικό σε παίκτες και διαιτητές.

Ποδοσφαιρικοί αγώνες έχουν διακοπεί προσωρινά για αρκετούς και περίεργους λόγους, όπως για παράδειγμα εισβολή οπαδών, διακοπή ρεύματος, έντονη βροχόπτωση και άλλα. Παρ’ όλα αυτά, από ανεμοστρόβιλο ποτέ!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε περιοχή της Βολιβίας, όταν λίγο πριν την πρώτη σέντρα και με τους παίκτες-διαιτητές να βρίσκονται στο κέντρο του γηπέδου για τις καθιερωμένες χειραψίες, ένας ανεμοστρόβιλος σκόνης δημιουργήθηκε από το πουθενά σκορπίζοντας τον πανικό!

Μάλιστα, αρκετοί παίκτες κινδύνεψαν να τραυματιστούν, καθώς ο ανεμοστρόβιλος είχε πορεία προς τα εκεί όπου ήταν μαζεμένοι οι ποδοσφαιριστές. Ευτυχώς, δεν χτύπησε κανείς, με το φαινόμενο στιγμές αργότερα να εξασθενεί στην περιοχή της μεγάλης περιοχής!

A football match in Bolivia was delayed after a dust devil (a small area of rotating winds) tore through the pitch ahead of kick-off! 😳🌪 pic.twitter.com/xHy3IlsDeI

