Απίστευτη φάση: Ο Λαφράνς έκανε μια απλή πάσα και τελικά έζησε την ΓΚΑΦΑ της χρονιάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο γνωστός σε όλους μας εδώ στην Κύπρο, Λαφράνς έκανε μια απλή πάσα προς τα πίσω κατά την διάρκεια του αγώνα Καναδάς-Αϊτή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου. Έλα όμως που ο νεαρός πορτιέρο της Αϊτής τα έχασε κυριολεκτικά και έβαλε ένα από τα πιο αστεία αυτογκόλ που έχουμε δει ποτέ.

Ο γκολκίπερ λοιπόν των φιλοξενούμενων δεν την βρίσκει καλά και περνάει κάτω από τα πόδια του σε πρώτο χρόνο. Ενώ λοιπόν σε δεύτερο έχει την δυνατότητα να απομακρύνει, υποπίπτει σε ακόμα μία «γκάφα» και τελικά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας.

Για την ιστορία σε αυτή την φάση έγινε το 1-0 και ο Καναδάς επικράτησε με 3-0.

Δείτε το βίντεο:

GOAL 🇨🇦

Oh no. 😫

One of the worst concessions in goalkeeping history, and #CanMNT take a 1-0 lead over Haiti

— OneSoccer (@onesoccer) June 16, 2021