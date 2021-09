Απεβίωσε στα 86 του ο «θρύλος» της Λίβερπουλ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, έπειτα από από μακρά ασθένεια, άφησε ο δεύτερος κορυφαίος σκόρερ της Λίβερπουλ, Ρότζερ Χαντ.

Η Λίβερπουλ θρηνεί για τον θάνατο του θρύλου Ρότζερ Χαντ, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών, το βράδυ της Δευτέρας (27/09).

Πρόκειται για τον δεύτερο κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία των «Reds», έχοντας πετύχει 285 γκολ σε 492 εμφανίσεις κατά τη διάρκεια μιας περιόδου άνω των 11 ετών στο σύλλογο.

Οι τίτλοι που κατέκτησε:

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.

The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.

Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.

