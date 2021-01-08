«Απέδρασε» με τη νίκη η Ομόνοια

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Σε αποψινό παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Futsal η Ομόνοια Λευκωσίας νίκησε στην αίθουσα Μελκονιάν την ομάδα της Αραράτ με 2-1.

Πηγή: Cfa.com.cy