Μέσω twitter υπήρξε κάποιου είδους… αντίδραση από τον Αγγλοκύπριο τεχνικό, Στιβ Κωνσταντινίδη, για τον πάγκο του ΑΠΟΕΛ.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση χρήστη του Twitter, o οποίος έγραψε: «Στιβ Κωνσταντινίδης στον ΑΠΟΕΛ; Γιατί όχι;», ο Στιβ Κωνσταντινίδης απάντησε το εξής: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ΑΠΟΕΛ».

Δείτε τη χαρακτηριστική ανάρτηση:

You would need to ask @apoelfcofficial https://t.co/MOA2DSMTha

— StephenConstantine (@StephenConstan) August 28, 2021