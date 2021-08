Αντώνης Παπαδόπουλος: Βρήκε τον νέο «Papa» της (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Η φυσική θέση του Αντώνη Παπαδόπουλου δεν είναι στο κέντρο της άμυνας, αλλά στον άξονα. Αλλωστε ως αμυντικός χαφ αγωνιζόταν όταν τον ανακάλυψε το τμήμα σκάουτινγκ της Ντόρτμουντ. Ο ύψους 1,86 αμυντικός χαφ ξεχωρίζει για το δυναμικό στιλ παιχνιδιού του και δεν διστάσει να βάλει τα πόδια του στη «φωτιά» προκειμένου η ομάδα του να μην κινδυνεύσει από τον αντίπαλο. Παρά τον ποδοσφαιρικό τσαμπουκά που διαθέτει ο 21χρονος άσος δεν φημίζεται για τις κίτρινες κάρτες. Οσο αγωνιζόταν στην Χάλεσερ είχε δεχθεί μόλις 18 σε μια διετία και 1 κόκκινη. Κατά την παρουσία του στην πόλη του Χάλε, αποτελούσε το αγαπημένο παιδί του προπονητή, Τόρστεν Ζίγκνερ με τον οποίο είχε άριστες σχέσεις. «Ο τρόπος με τον οποίο πάει στα τάκλιν, είναι ένας καλός τρόπος να αποφύγει τις κάρτες. Χρειαζόμαστε πάικτες σαν αυτόν. Δεν δίνει καμιά ανάσα στον εαυτό του», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά για τον Παπαδόπουλο. Το πάθος που έβγαζε ακόμα και στις προπονήσεις, έκαναν τους συμπαίκτες του να βγάλουν το παρατσούκλι «τεριέ», ένεκα του δυναμισμού που βγάζει στο παιχνίδι του.

