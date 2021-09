ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Ζράντι – Αρνήθηκε να ταξιδέψει για Νότιο Κορέα

Σε μία κίνηση αντίδρασης προχώρησε ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, Μπασέλ Ζράντι.

Συγκεκριμένα, ο Ζράντι δεν ταξίδεψε με την αποστολή της Εθνικής Λιβάνου στη Νότιο Κορέα. Ο λόγος είναι η κακή μεταχείριση που δέχτηκε από τις κορεάτικες αρχές τον Ιούνιο.

Δείτε τη χαρακτηριστική ανάρτηση του Λιβάνου, όπου ενημερώνει για αυτή την εξέλιξη.

According to our sources, 🇱🇧 Bassel Jradi didn’t travel with the national team to 🇰🇷 South Korea.

His refusal is due to the mistreatment he received by the Korean authorities in June. #AsianQualifiers pic.twitter.com/gnJbwSR22H

— FA Lebanon (@FALebanon) September 3, 2021