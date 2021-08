Αντίδραση από Λίβερπουλ: «Οι φίλαθλοι μας να θυμούνται τις αξίες της ομάδας»

Η Λίβερπουλ σε ανακοίνωση της καταδικάζει το περιστατικό και τα ομοφοβικά συνθήματα με «θύμα» τον Γκίλμορ της Νόριτς, από μερίδα οπαδών της.

Στο tweet οι «Κόκκινοι» αναφέρουν: «Τα συνθήματα ήταν προσβλητικά και απρεπή. Ένα μήνυμα που έχουμε επαναλάβει συνέχεια στο γήπεδο μας. Προτρέπουμε τους φιλάθλους μας να θυμηθούν τις αξίες της ομάδας μας και να τις χρησιμοποιούν στο μέλλον».

Είχε προηγηθεί ένα ποστ από το ένα γκρουπ υποστηρικτών της Λίβερπουλ που ανήκουν στην κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ που καταδίκασε τα συνθήματα.

The chant is offensive and inappropriate – a message we have repeatedly communicated alongside Kop Outs.

We urge supporters to remember the inclusive values of the club and to refrain from using it in the future. https://t.co/67Q5SKoa88

— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021