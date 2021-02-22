Αντάμοβιτς: «Συναισθηματικά κενός αυτός ο αγώνας για εμάς» – Όλες οι δηλώσεις

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Η ΑΕΛ δημοσίευσε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώσεις των ποδοσφαιριστών της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στον Εθνικό Άχνας.

Το βίντεο: