Αντάμοβιτς: «Έχουμε τη δύναμη να παλέψουμε για τον τίτλο» (ΒΙΝΤΕΟ)

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Δείτε στο πιο κάτω βίντεο από το γραφείο Τύπου της ΑΕΛ, δηλώσεις του ποδοσφαιριστή της ομάδας, Μάρκο Αντάμοβιτς, ενόψει του αγώνα απέναντι στον Εθνικό Άχνας, στο Τσίρειο: