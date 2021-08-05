Aνοικτά ταμεία για εισιτήρια στην «Αρένα» – Ανακοίνωση από ΑΕΛ

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Aνακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με την Καραμπάχ εξέδωσε η ΑΕΛ, και ενημερώνει πως θα υπάρχουν ανοικτά ταμεία στην «Αρένα» από τις 18:30 έως τις 20:00.

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