Άνετα στους «8» του Miami Open ο Τσιτσιπάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Το εμπόδιο του Λορέντζο Σονέγκο ξεπέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος προκρίθηκε στα προημιτελικά του Miami Open για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Στους «8» του Miami Open για πρώτη φορά στην καριέρα του προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος επικράτησε με 2-0 σετ 6-2, 7-6(2) του Λορέντζο Σονέγκο.

Όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια στην Φλόριντα, ο Έλληνας πρωταθλητής μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και μπόρεσε με άνεση να πάρει το προβάδισμα στη συνάντηση με τον Ιταλό αντίπαλο του.

Thanks for making us feel better about our own games, Stef! 👍@steftsitsipas #MiamiOpen pic.twitter.com/DDkdZvMKf6 — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021

Το δεύτερο σετ ήταν περισσότερο ανταγωνιστικό μεταξύ του Τσιτσιπά και τον Σονέγκο, αλλά ο «Tsitsifast» κατάφερε να πάρει το τάι μπρέικ με το οποίο πήρε εκ νέου το προβάδισμα και δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλό του για αντίδραση.

A STUNNER from Stef 👍🏻@steftsitsipas gets this forehand up and down in a hurry. #MiamiOpen pic.twitter.com/seH62QV5n1 — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021

Movin’ on in Miami 🌴@steftsitsipas reaches the last eight for the first time at @MiamiOpen, 6-2 7-6 over Lorenzo Sonego. pic.twitter.com/CNQ41OdF89 — Tennis TV (@TennisTV) March 31, 2021

Μετά από 91 λεπτά, ο Τσιτσιπάς πέτυχε τον στόχο του και τώρα στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τον Πολωνό Χούμπερτ Χουρκάτζ (Νο.37 στον κόσμο), ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ με 4-6, 6-3, 7-6 (4) τον Καναδό Μίλος Ράονιτς.

Αυτός θα είναι ο 7ος προημιτελικός για τον Στέφανο Τσιτσιπά σε Masters, εκεί όπου έχει και 2 χαμένους τελικούς, το 2018 στο Τορόντο και το 2019 στη Μαδρίτη.

