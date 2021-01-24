Aναβολή του αγώνα Ομόνοια – ΑΠΟΠ

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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει πως ο αγώνας ανάμεσα στην ΕΑΣ Ομόνοια και τον ΑΠΟΠ Πάφου που ήταν προγραμματισμένος για να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα (25/01) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της ΟΠΑΠ Basket League, αναβάλλεται και θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

 